У Вінниці відбудуться Міжнародні Пироговські читання

У Вінниці 2-5 червня будуть проведені IV Міжнародні Пироговські читання, присвячені 200-річчю з дня народження видатного хірурга Миколи Пирогова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької облдержадміністрації.

За словами ректора Вінницького медуніверситету Василя МОРОЗА, відомі вчені з 24 країн світу вже подали 1300 заявок на участь у Пироговських читаннях.

«Нині перед нами стоїть важливе завдання – зберегти пам’ять про великого вченого Миколу Пирогова», - сказав В.МОРОЗ.

У свою чергу, даючи доручення керівникам відповідних структур, голова Вінницької обласної державної адміністрації Володимир ДЕМІШКАН відзначив, що проведення на Вінниччині Пироговських читань має стратегічне значення, як для області так і для держави в цілому. «Всі підготовчі заходи до Пироговських читань будуть проводитись на найвищому рівні і в стислі терміни» - сказав В.ДЕМІШКАН.

Також він повідомив, що оскільки цей захід важливий для держави на ньому можлива присутність Президента, або прем’єр-міністра

Загалом попередній кошторис з проведення Пироговських читань становить 3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ і АМН України, які будуть проходити у 2010 році та затверджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2-5 червня 2010 року на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова будуть проведені IV Міжнародні Пироговські читання, присвячені 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова, в рамках яких відбудуться: ХXII з’їзд хірургів України та V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.