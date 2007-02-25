Смертник висадив 40 чоловік в багдадській школі (13 фото)

Терорист-смертник висадив себе у Багдадській школі економіки і управління. Як повідомили агентство Reuters в поліції, жертвами теракту стали 40 чоловік, ще 35 отримали поранення. Більшість убитих і постраждалих - студенти.

Смертник привів бомбу в дію, коли охоронці зупинили його у вестибюлі будівлі. За словами одного з викладачів, вибух відбувся в той час, як студенти закінчували уранішні заняття і приходили на денні курси.

Школа економіки і управління є частиною багдадського університету аль-Мустансірія. У січні 2006 року в університеті було підірвано дві бомби. В результаті цього теракту загинули 70 чоловік, близько 140 одержали поранення.

Лента.ру

Фото Reuters