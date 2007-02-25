Смертник висадив 40 чоловік в багдадській школі (13 фото)
18:27, 25 лютого 2007Суспільство
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Більшість убитих - студенти
|Евакуація потерпілих в результаті теракту в Багдаді. Фото AFP
Смертник привів бомбу в дію, коли охоронці зупинили його у вестибюлі будівлі. За словами одного з викладачів, вибух відбувся в той час, як студенти закінчували уранішні заняття і приходили на денні курси.
Школа економіки і управління є частиною багдадського університету аль-Мустансірія. У січні 2006 року в університеті було підірвано дві бомби. В результаті цього теракту загинули 70 чоловік, близько 140 одержали поранення.
Фото Reuters
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