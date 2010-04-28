Працівники СБУ виявили пакет із тротилом та гексогеном

У Запоріжжі співробітники СБУ виявили пакет із тротилом та гексогеном вагою 7,2 кг.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької ОДА, "пакет із тротилом та гексогеном часів ВВВ вагою 7,2 кг і гранату РГД-40 було виявлено 27 квітня о 15.00 у ході оперативної розробки співробітниками СБУ в Комунарському районі Запоріжжя (біля автотраси Харків-Сімферополь - за 200 м від магазина "Метро")».

На сьогоднішній день пакет із тротилом та гексогеном знаходиться в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі УМВС України в Запорізькій області, співробітниками якого вилучений для проведення експертизи.