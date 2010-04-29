«Перевертням» з київської банди дали по 6 років з конфіскацією

Броварським міськрайонним судом Київської області засуджено організовану злочинну групу, яка скоїла замах на грабіж та розбійний напад на двох громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, до складу злочинної групи входили колишній співробітник Управління державної охорони України прапорщик К., заступник начальника режимно-таємного відділу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України капітан держспецзв’язку К., офіцер Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України майор Л. та громадяни К. і Л.

Трьом першим особам винесено вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військових звань, решту засуджено до 5 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

К. та інші обвинувачувалися у тому, що у серпні-вересні 2008 року для здійснення нападів на окремих громадян з метою заволодіння їхнім майном – грошима у сумах до 1 млн. грн., озброїлись автоматами, пістолетами, гранатами та створили у злочинну групу. Група скоїла замах на грабіж і розбійний напад на двох громадян.

Кримінальну справу було порушено за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 364, ст. 353 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Державне обвинувачення у справі підтримували прокурори відділу підтримання державного обвинувачення та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України.