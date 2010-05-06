Жигулі врізалися в маршрутку: четверо потерпілих

В Одеській області в дорожньо-транспортній аварії постраждали четверо пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора о 13.50 на автодорозі Одеса-Рені.

Водій автомобіля “ВАЗ-2103”, рухаючись у напрямку м. Рені, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з пасажирським мікроавтобусом “Mercedes-Benz”, що рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення транспортні засоби перекинулися у кювет.