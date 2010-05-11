У яйцях курей, яких годували кукурудзою з України, виявили діоксин

У Німеччині виявили діоксин у яйцях курей, яких годували кукурудзою з України.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, напередодні мережі німецьких супермаркетів Rewe та Lidl вилучили з продажу мільйони яєць з маркуванням “біо”, які можуть містити діоксин. Проби хімічного складу кормів, здійснені фахівцями Відомства захисту прав споживачів та контролю за якістю продовольства, виявили сліди діоксину лише в одній партії кормів, яка ще взимку через Нідерланди надійшла до Німеччини з України.

За даними німецького Відомства з питань захисту прав споживачів, зерно кукурудзи українського походження постачалося до господарств щонайменше дев`яти німецьких земель.

У зв’язку з цим експерт німецько-українського об`єднання “Аграрний діалог” Гайнц-Вільгельм ШТРУБЕНГОФФ закликав до негайного розслідування Україною цього скандалу. Він вважає, що нинішнім “діоксиновим скандалом” уже завдано шкоди іміджу України. Водночас, зауважив експерт, необхідно уникнути важких економічних наслідків.

“Бажано, щоб відповідні українські інстанції негайно відреагували і зробили все, щоб з`ясувати проблему та не поставити під загрозу експорт кукурудзи”, - зазначив Г.-В. ШТРУБЕНГОФФ в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

Підкреслюючи надзвичайну важливість цієї статті експорту, фахівець повідомив, що Україна експортує багато мільйонів тонн кукурудзи на рік, значну кількість якої - до країн Євросоюзу. У низці південноєвропейських країн, насамперед в Іспанії, українська кукурудза відіграє велике значення як корм для птиці.

Водночас експерт не зміг припустити, у який спосіб стало можливим потрапляння діоксину в кукурудзу. За його словами, ця речовина не використовується в сільському господарстві як добриво.