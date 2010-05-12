Київ виплатив 10 млн. дол. за зовнішньою позикою

Київ виплатив 10 млн. дол. за своєю зовнішньою позикою 2005 року. Про це говориться в повідомленні банку «Хрещатик», який є ко-менеджером і платіжним агентом зовнішньої позики Київської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, столична влада в 2005 році випустила облігації на загальну суму 250 млн. дол. під 8% річних.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстровано в травні 1993 року, і на сьогоднішній день він входить до групи великих банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 6,009 млрд. грн., зобов`язання – 5,365 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 3,968 млрд. грн., власний капітал – 643,981 млн. грн., статутний капітал – 617,76 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Хрещатик» одержав 1,955 млн. грн. прибутку. У 2009 році збиток банку становив 86 млн. грн.

Акціонерами банку «Хрещатик» є ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,678%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь – 23,7037%.

За даними агентства Fitch, до 58% акцій банку побічно контролює Київська інвестиційна група.