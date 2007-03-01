Мати зарізала своїх п`ятьох дітей

Мешканка Бельгії зарізала п`ятьох своїх дітей і намагалася накласти на себе руки. Поліція з`ясувала, що план розправи жінка готувала давно і навіть писала про це у листах друзям.

У Бельгії відбулося шокуюче вбивство. Жінка з невідомої причини накинулася на своїх чотирьох дочок і сина з ножем і убила їх, після чого спробувала накласти на себе руки.

В середу вдень у службу порятунку надійшов дзвінок від 51-річної мешканки міста Нівель (у 32 км. від Брюсселя).

Вона повідомила, що зарізала всіх своїх дітей: чотирьох дівчат і хлопчика.

Трагедія розігралася між другою і третьою годинами дня, після повернення старших дітей з школи. Мати накинулася на дітей з ножем. Всім загиблим було від 3 до 14 років. Окрім матері і дітей, у будинку нікого не було. 43-річний глава сімейства у момент трагедії був на роботі. Бригада лікарів, які прибули на місце, відвезла матір в лікарню. Після розправи над дітьми вона намагалася накласти на себе руки, її стан медики оцінюють як критичний.

На місці вбивства продовжують працювати слідчі бригади. Поки неясно, чи використовувала матір окрім ножа і інші знаряддя вбивства, а також незрозуміло, чи намагалися діти чинити опір, відзначають в прокуратурі міста.

З`ясувалося, що жінка задовго до вбивства виношувала план злочину.

Так, вона повідомила про свої наміри убити дітей в листі подрузі. Цю інформацію підтвердив мер Нівеля Пьер Хуарт. За його словами, подруга вже передала лист у поліцію, за допомогою його слідчі спробують з`ясувати мотив вбивства, повідомляє Associated Press. У міській прокуратурі схиляються до того, що подія – це акт відчаю людини з порушеною психікою.

За словами мера міста, вбивство шокувало всіх місцевих жителів – ніхто з них не здогадувався про можливі проблеми в цій сім`ї. «Ця сім`я була дуже доброзичливою, у них було багато друзів, сусіди часто приходили до них в гості, всі діти були дуже добре виховані», – відзначив Пьер Хуарт.

Можливо, причини злочину вдасться з`ясувати, допитавши батька сімейства. Зараз чоловік перебуває у шоковому стані.

Востаннє вбивство дітей в Бельгії відбулося в липні минулого року. Тоді в місті Льєжі було убито двох дівчат. Перш ніж задушити свої жертви, злочинець згвалтував старшу з сестер. Спотворені тіла дівчаток знайшли тільки через 20 днів після зникнення у котловані. У вбивстві підозрюється знайомий батьків дітей – 38-річний уродженець Марокко Абдалла Аїт-уд.

У 1996 році в місті Льєжі орудував маніяк Марк Дютру, який вважався найнебезпечнішим злочинцем за історію Бельгії. Він викрав і убив чотирьох неповнолітніх дівчаток. За шість згвалтувань і чотири вбивства маніяка в червні 2004 року засудили до довічного вироку.

Газета.ру