У Києві затримано організатора десятків рейдерських атак

22:28, 13 травня 2010
Суспільство
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Уродженця Хабаровська шукали в двох країнах

Працівники Київського УБОЗ затримали організатора і одного з членів злочинного угруповання, яке причетне до рейдерських атак на десятки приватних підприємств в Україні.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, організатор атак – уродженець міста Хабаровська (Російська Федерація), який перебував у міждержавному розшуку за аналогічні злочини, скоєні на території РФ. Він був зареєстрований у Києві, але фактично проживав у Дніпропетровську.

За інформацією МВС, затримані причетні до атак, зокрема, на акціонерні товариства “Союздрук”, “Універмаг дитячий світ”, “Київодяг” та ін.

В міліції не виключають і проводять перевірку щодо можливої причетності затриманих до спроби рейдерського захоплення Новокаховського коньячного заводу “Таврія”.

Водночас, як повідомили поінформовані джерела УНІАН у правоохоронних органах, за затриманими стоять певні промислово-фінансові групи Росії та України.

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу за двома статтями, для обох обраний запобіжний захід утримання під вартою.

 

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