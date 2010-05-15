Керівники митних служб України та Росії провели нараду в Москві

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК обговорив з керівником Федеральної митної служби Росії Андрієм БЕЛЬЯНІНОВИМ питання інвентаризації договірно-правової бази співробітництва двох органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, зустріч керівників відомств відбулась учора в Москві.

Під час зустрічі керівники митних адміністрацій обговорили питання інвентаризації договірно-правової бази співробітництва між Україною та Російською Федерацією у митній сфері та обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через українсько-російський кордон.

Також під час двосторонньої зустрічі сторони розглянули стан двостороннього співробітництва у правоохоронній сфері та низку питань, які пов’язані з функціонуванням пунктів пропуску на спільному кордоні.

Крім цього, учасники зустрічі обмінялись думками стосовно підготовки до проведення 51-го засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД, яке відбудеться в Ялті у червні 2010 року.

За результатами робочої зустрічі керівниками митних адміністрацій України та Російської Федерації були намічені плани на подальше співробітництво митних відомств обох країн: перегляд та актуалізація чинної договірно-правової бази; підготовка до підписання нової редакції Технічних умов обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через українсько-російський кордон; активізація співробітництва митних органів України та Російської Федерації у правоохоронній сфері.

Також сторони домовились розробити пропозиції стосовно оптимізації діяльності пунктів пропуску, зокрема: узгодження переліку пунктів пропуску для переміщення окремих груп товарів та транспортних засобів; визначення режиму трьох пунктів пропуску на українсько-російському кордоні; синхронізації роботи підрозділів митних органів, розміщених на українсько-російському кордоні.

В контексті спрощення митних процедур та підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року українська сторона запропонувала російським колегам узгоджувати розвиток інфраструктури пунктів пропуску, а також повернутись до розгляду питання організації спільного контролю в пунктах пропуску.

З метою зміцнення українсько-російського співробітництва в митній сфері наприкінці зустрічі І.КАЛЄТНІК та А.БЕЛЬЯНІНОВ підписали План спільних дій на друге півріччя 2010 року.