Азаров погодився по середах виступати в прямому телеефірі

Національна телекомпанія України транслюватиме у прямому ефірі початок засідань Кабінету міністрів, які проходять по середах.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Він відзначив, що відповідне рішення було ухвалене урядом на прохання керівництва НТКУ. «Згода на трансляцію була дана на прохання з боку НТКУ», - відзначив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

При цьому він підкреслив, що технічною стороною питання трансляції опікуватимуться служби телекомпанії.

Як відомо, чергові засідання Кабінету міністрів проходять по середах. Прем`єр-міністр, який зазвичай веде засідання, або його перший заступник проголошують вступне слово у присутності преси, а далі засідання проходить без присутності представників ЗМІ.