Причиною смерті школяра на фізкультурі став крововилив у мозок

Причиною смерті 15-річного учня на уроці фізкультури в школі села Стара Некрасівка Ізмаїльского району Одеської області, стала, за попереднім діагнозом, мозкова кома та крововилив у стовбур головного мозку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, додавши, що службове розслідування випадку триває.

За даними МОЗ, смерть дитини настала миттєво, під час гри у футбол на уроці фізкультури.

У дитини не було протипоказань для занять спортом. Хлопчик у березні 2010 року пройшов щорічний обов’язковий медичний профілактичний огляд з проведенням йому електрокардіографічного дослідження. За висновками лікарів хлопчик – здоровий, віднесений до основної групи з занять на уроках фізкультури. Неодноразово брав участь у спортивних змаганнях, зазначили в МОЗ, посилаючись на інформацію Головного управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Зі слів педагогів відомо, що хлопчик напередодні смерті допомагав батькам по господарству, під час робіт поскаржився на сильний головний біль, за медичною допомогою батьки дитини не звертались. З анамнезу дитини також відомо, що батько хлопчика двічі переніс інсульт.

Як повідомляв УНІАН, 15-річний учень 9-го класу школи у селі Стара Некрасовка помер 14 травня на уроці фізкультури.

Вчитель викликав «швидку допомогу», але врятувати дитину не вдалося.

Це перший випадок смерті на фізкультурі з початку цього навчального року. Коли в 2008 році на фізкультурі померли 7 школярів, МОН запровадило мораторій на кроси, а у 2009 році знизило нормативи.