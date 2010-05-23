У Дніпропетровській області зійшов з рейок пасажирський потяг
10:27, 23 травня 2010Суспільство
1943 0
Біля станції П’ятихатки-Стикова
У Дніпропетровській області під час відправлення зійшов з рейок пасажирський потяг №76 сполученням Київ - Кривий Ріг.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.
Зокрема, сходження з рейок електровозу та першої колісної пари першого вагону потяга сталося сьогодні о 04.20 біля залізничної станції П’ятихатки-Стикова П’ятихатського району.
Рух потягів здійснюється обхідними коліями. Проводяться роботи зі встановлення вагону та електровозу на колію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter