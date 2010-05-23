У Дніпропетровській області зійшов з рейок пасажирський потяг

У Дніпропетровській області під час відправлення зійшов з рейок пасажирський потяг №76 сполученням Київ - Кривий Ріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

Зокрема, сходження з рейок електровозу та першої колісної пари першого вагону потяга сталося сьогодні о 04.20 біля залізничної станції П’ятихатки-Стикова П’ятихатського району.

Рух потягів здійснюється обхідними коліями. Проводяться роботи зі встановлення вагону та електровозу на колію.