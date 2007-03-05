Марчук: Король був би міністром внутрішніх справ від Бога

Екс-голова Служби безпеки Євген МАРЧУК застерігає від дублювання функцій СБУ та МВС у разі призначення Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.МАРЧУК сказав на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що В.КОРОЛЬ – це вибір Президента. За його словами, “В.КОРОЛЬ – є професіоналом у своїй сфері». «В.КОРОЛЬ був би міністром внутрішніх справ від Бога», - сказав Є.МАРЧУК, додавши, що у разі його призначення на цю посаду «трагедії не буде». Однак, за його словами, вже сьогодні є інформація, що більше сотні працівників МВС будуть переведені на роботу до СБУ, у разі призначення В.КОРОЛЯ керівником цього відомства.

За словами Є.МАРЧУКА, якщо так станеться, це означатиме значну зміну акцентів у роботі СБУ в бік діяльності цієї служби у сфері боротьби зі злочинністю. При цьому він нагадав, що однією з рекомендацій у процесі реформування СБУ є навпаки позбавлення СБУ функцій боротьби з організованою злочинністю.