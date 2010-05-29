На Хрещатику розгорнули синьо-жовту стрічку довжиною 725 метрів (фото)

До Дня Києва партія «За Україну!» провела акцію «Зроби це! За Україну!», в рамках якої на Хрещатику розгорнули найдовшу в Україні синьо-жовту стрічку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», довжина стрічки - 725 метрів. Вона протягнулася від Майдану Незалежності і практично до Бессарабської площі. Для встановлення рекорду на акцію запросили представників Книги рекордів України.

Після того як стрічка була розгорнута, кожен охочий зміг отримати її частину. Акція відбулась в рамках кампанії з поширення синьо-жовтої символіки «Пов’яжи синьо-жовту стрічку», яку в різних регіонах проводить «За Україну!».

«Стрічка-рекордсменка розійшлася між людьми буквально за лічені хвилини, - повідомила координатор акції Наталія ВЛАСЕНКО. - Свій відрізок стрічки отримали не лише ті люди, які долучилися до встановлення рекорду, допомагаючи активістам «За Україну!» розгорнути її, а й кожен бажаючий».

«Своєю акцію ми ще раз продемонстрували, що українців багато, і вони готові об’єднувати довкола синьо-жовтого прапора, довкола України», - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Кампанія „Пов’яжи синьо-жовту стрічку!” стартувала 14 травня на Майдані Незалежності в Києві. За словами організаторів, акція проводиться з метою привернути уваги влади до того, що мільйони українців незгодні з політикою діючого уряду, Президента та Верховної Ради, які крок за кроком здають національні інтереси України.

Фото - УНІАН