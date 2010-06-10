Організатори ЗНО відкидають скарги випускників на складність тестів

Оцінювати складність тесту з англійської мови можна буде лише після визначення результатів його виконання та психометричних характеристик текстових завдань

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

Він нагадав, що сьогодні розгортається кампанія з приводу того, що тести з англійської мови були надто складними, і навіть плануються акції протесту учнів, які складали ці тести.

І.ЛІКАРЧУК зауважив, що потрібно дочекатися результатів тестів, оскільки може вийти так, що сьогодні дехто говорить «про їх непідйомність», а велика кількість абітурієнтів повністю впоралася із завданнями тесту. Він підкреслив, що жодного завдання, що виходить за межі програми, в тесті з англійської мови не було. За словами І.ЛІКАРЧУКА, завдання розроблялися колективом авторів, серед яких троє вчителів та двоє викладачів вищих навчальних закладів.

Також І.ЛІКАРЧУК зауважив, що кожне завдання отримало три висновки незалежних експертів.

Він вважає, що ситуація довкола тестування з англійської мови створена штучно. Він висловив думку, що ініціаторами цих непорозумінь є так звані репетитори, які взяли великі кошти за підготовку і не впоралися з цим завданням.

І.ЛІКАРЧУК ще раз підкреслив, що до визначення результатів будь-які судження про складність тесту є суб’єктивними. Він також пообіцяв, що результати будуть готові за 8-10 діб.

Як повідомлялося, в Україні шириться хвиля обурення серед випускників шкіл з приводу рівня складності тестів з англійської мови на ЗНО-2010.

Випускники шкіл переконані, що знання, необхідні для розв`язання завдань тесту, можуть мати лише студенти третього курсу вишів, а не випускники шкіл.