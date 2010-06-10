Тігіпко: Податковий кодекс не ідеальний, але треба було поспішати

Проект Податкового кодексу, схвалений на останньому засіданні Кабінету міністрів, потребує серйозного доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі "5 каналу".

Він відзначив, що за основу документа були взяті напрацювання з Податкового кодексу, зроблені ще в 2007 році, коли уряд очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, і коректування, зроблені на сьогоднішній день, недостатні.

С.ТІГІПКО уточнив, що при підготовці документа уряд розглядав 2 варіанти - швидше прийняти документ до 15 липня з тим, щоб норми кодексу були застосовані для формування держбюджету на 2011 рік, або допрацювати документ і прийняти його з розрахунком використання для підготовки бюджету на 2012 рік.

Проте, дотримуючись на початку другого варіанту, з часом С.ТІГІПКО змінив позицію.

"Я спочатку теж хотів добре його відпрацювати і потім подати (у ВР - УНІАН). Зараз я змінив позицію", - зазначив С.ТІГІПКО.

Він повідомив, що найближчим часом уряд активізує заходи щодо доопрацювання Податкового кодексу за участю представників роботодавців та інвесторів.

"Ось на понеділок ми призначили нараду. Ми будемо 2,5 години працювати в моєму кабінеті, змінюючи ті позиції, які не влаштовують роботодавців, інвесторів, щоб вийти на кращий варіант. І ці пропозиції ми вноситимемо (у документ - УНІАН) через процедуру другого читання (у ВР - УНІАН)», - сказав віце-прем`єр.

Він відзначив, що в проект документа вніс свої поправки і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

"Прем`єр-міністр розглянув проблемні моменти. Багато чого зняв, розумного зняв. Я впевнений, що зараз буде багато критики по цьому документу. Але це нас не лякає. Подивимося, що буде в кінці. Я впевнений, що в кінці у нас буде пристойний документ", - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він також відзначив, що навіть допрацьований для остаточного ухвалення документ ідеальним не буде.

"Всі моменти відшліфувати не вдасться", - відзначив С.ТІГІПКО, підкресливши, що документ такого роду і масштабу необхідно буде доопрацьовувати, враховуючи практичні результати його дії.

"Жоден закон такого розміру і масштабу не може працювати відразу добре. Але не треба цього боятися, тому що реальна практика його відкорегує", - відзначив С.ТІГІПКО.