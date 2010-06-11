Уряд проплатить добудову метро в Харкові

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив профільним відомствам забезпечити фінансування завершення будівництва станції «Олексіївська» Харківського метрополітену близько 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Харкові після ознайомлення з ходом будівельних робіт на станції.

«Я дав доручення. В межах 50 млн. грн. ми виділимо до кінця року, щоб вирішити це питання», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Він поставив завдання харківській місцевій владі здати в експлуатацію станцію до кінця року.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що уряд зробить усе, щоб станція була збудована вже цього року. Він також зазначив, що впродовж останніх років місцева влада самостійно вирішувала питання фінансування об`єкта.

***Введення в експлуатацію станції метро вирішить транспортну проблему не тільки для жителів Олексїївки, а й для районів області, які територіально граничать з Харковом.