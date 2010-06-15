ФДМУ міг отримати за Луганськтепловоз значно більші кошти?

Недопущення компанії «Мантара Холдинг» до участі у приватизаційному конкурсі з продажу держпакету акцій «Луганськтепловоза» свідчить про ймовірність існування якихось "тіньових" домовленостей, спрямованих на створення неконкурентних умов продажу даного підприємства. Про це повідомила УНІАН уповноважена особа «Мантара Холдинг» В’ячеслав ДЕРІШЕВ.

«Всі побачили, що даний конкурс проходив абсолютно не в конкурентному середовищі. Про що свідчить хоча б той факт, що підприємство було продане практично за стартовою ціною. Очевидно, саме з цієї причини до участі в конкурсі не була допущена наша компанія», - відзначив він.

За його словами, «Мантара Холдинг» була серйозно налаштована боротися за перемогу в конкурсі, що, безумовно, позначилося б на кінцевій реалізаційній ціні підприємства у бік її підвищення. «Очевидно, комусь цього не хотілося», - сказав В. ДЕРІШЕВ.

Він також повідомив, що найближчим часом його компанія планує через суд витребувати протокол, а також наказ Фонду державного майна, на підставі яких «Мантара Холдинг» було відмовлено в участі у конкурсі з продажу «Луганськтепловозу».

У зв`язку з цим В.ДЕРІШЕВ відзначив, що на даний момент його компанія не одержала жодних офіційних роз`яснень, чому їй було відмовлено в участі у конкурсі по «Луганськтепловозу», За його інформацією, Фонд держмайна без будь-яких підстав відмовився надати представникам «Мантара Холдинг» для ознайомлення протокол, а також текст наказу про недопущення компанії до участі у конкурсі.

За інформацією В.ДЕРІШЕВА, про певне аргументування Фондом свого рішення він взнав тільки ввечері напередодні конкурсу із засобів масової інформації. При цьому, за його словами, оприлюднені у ЗМІ аргументи Фонду є безпідставними. Зокрема, абсолютно не відповідає дійсності заява Фонду про те, що «Мантара Холдинг» не надала якихось даних про джерела надходження коштів для придбання «Луганськтепловозу». За словами В.ДЕРІШЕВА, к поданих до Фонду документах його компанія чітко зазначила, що її власниками є акціонери найбільшого українського банку «Приватбанк» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ, які володіють достатньою кількістю коштів для придбання даного підприємства.

В.ДЕРІШЕВ також відзначив, що безпідставним є й інший оприлюднений у ЗМІ аргумент Фонду про те, що висновок іноземного аудитора про фінансовий звіт компанії не був підтверджений аудитором з України. За словами уповноваженого «Мантара Холдинг», в конкурсному законодавстві ніде не прописано вимог, що конкурсант повинен мати тільки підтверджений в Україні висновок іноземного аудитора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього у конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" - не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцитатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. У результаті переможцем конкурсу було визнано Керуючу компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.