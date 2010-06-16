Азаров: країна у нас одна, а лікують по-різному

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне вдосконалити систему управління установ охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.

«Вона (система управління) у нас зараз, я б сказав, перебуває у стані вільного польоту. Немає загальної спрямованості дій міністерства, обласних управлінь охорони здоров`я, районних управлінь... Хто на що здатний, включаючи ще наявність відомчої медицини: Академія медичних наук, медичних установ Мінтрансу, Міноборони, СБУ, МВС і пішло, й поїхало. Я далеко не все перерахував. Країна у нас одна, а лікують у нас по-різному – одних краще, інших гірше. Тому, безумовно, такого не має бути», - сказав М.АЗАРОВ.