Міліція затримала палія автомобілів

22:24, 16 червня 2010
Суспільство
1687 0

Повідомлення з Черкас

У Черкасах міліція затримала юнака, який за останній місяць підпалив три автомобілі в мікрорайоні Митниця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Черкаській області, після численних розшукових заходів оперативникам Придніпровського райвідділу вдалося затримати 19-річного юнака. Вперше він підпалив "Фіат-Добло". Двері машини не були зачинені. Він кинув недопалок на сидіння і попрямував до магазину. А коли повернувся, іномарку вже охопило полум`я. Через кілька днів він підпалив старенький "Москвич". Наступної ночі - "Сітроен".

Згідно з санкцією за статтею Кримінального кодексу, яка інкримінується зловмиснику, йому загрожує від трьох до 15 років. Також доведеться відшкодувати 150 тисяч гривень власникам за спалені авто.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter