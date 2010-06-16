Міліція затримала палія автомобілів

У Черкасах міліція затримала юнака, який за останній місяць підпалив три автомобілі в мікрорайоні Митниця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Черкаській області, після численних розшукових заходів оперативникам Придніпровського райвідділу вдалося затримати 19-річного юнака. Вперше він підпалив "Фіат-Добло". Двері машини не були зачинені. Він кинув недопалок на сидіння і попрямував до магазину. А коли повернувся, іномарку вже охопило полум`я. Через кілька днів він підпалив старенький "Москвич". Наступної ночі - "Сітроен".

Згідно з санкцією за статтею Кримінального кодексу, яка інкримінується зловмиснику, йому загрожує від трьох до 15 років. Також доведеться відшкодувати 150 тисяч гривень власникам за спалені авто.