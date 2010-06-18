Бродський: Азаров вольовим рішенням змінив ситуацію

Учора прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив скоротити на 83,7% кількість ліцензованих видів робіт, а також скасувати 56 дозволів, 10 – замінити деклараціями, ще 15 привести у відповідність із законодавством.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної політики і зв`язків зі ЗМІ Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва), таке рішення було ухвалене на нараді міністрів і глав центральних органів виконавчої влади під головуванням М.АЗАРОВА.

Разом з раніше розробленим Держкомпідприємництва і схваленим урядовим Комітетом з економічних питань законопроектом, який на 31% скорочує перелік ліцензованих видів господарської діяльності, у цілому кількість ліцензованих видів робіт скоротиться на 93,9%. Тобто з нинішніх 2268 ліцензій залишиться 138.

«Це революція у сфері ліцензування, – заявив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ. - Ми за дорученням прем`єр-міністра підготували наші пропозиції – які ліцензовані види робіт і дозвільні документи варто скоротити. І на нараді вольовим рішенням всі наші пропозиції було прийнято. Попередній уряд про це багато говорив, але кількість дозвільних документів при ньому лише збільшувалися. Миколі АЗАРОВУ вдалося змінити цю ситуацію».

До 1 вересня всі органи виконавчої влади мають привести свою нормативну базу у відповідність з пропозиціями Держкомпідприємництва. Також прем`єр-міністр доручив проаналізувати дозволи, які видаються місцевими органами влади, і підготувати пропозиції для подальшого врегулювання ситуації.

За словами М.БРОДСЬКОГО, тільки за останніх 2 роки сфера ліцензування безпідставно розширилася майже на 60% - на 837 видів робіт (з 1431). Насамперед у будівельній діяльності введено 700 додаткових видів робіт (навіть на фарбування стін або оклеювання шпалер потрібна ліцензія), у сфері утилізації військової техніки – 714, медичної практики – 165, пошуку корисних копалин – 84 тощо. До того ж Держкомпідприємництва з`ясувало, що органи ліцензування видають ліцензії не лише на окремі види робіт, а іноді й на окремі спеціальності або на окремий продукт.

«Ми відкрили для бізнесу нову широку дорогу. Розпочати свою справу тепер буде легше і дешевше. До того ж реалізація тільки цих наших пропозицій дозволить Україні піднятися в рейтингу Світового банку Doing bussines на 20-24 позиції одразу», – відзначив М. БРОДСЬКИЙ.

На даний час у рейтингу Doing bussines, який визначає легкість ведення бізнесу у 183 країнах, Україна посідає 142-е місце.

Довідка УНІАН. На сьогодні до 78 видів діяльності, які підлягають ліцензуванню згідно із законом, через ліцензійні умови додано ліцензування ще 2268 видів робіт.

На даний час в Україні діють 227 дозволів, необхідність отримання яких визначена законом.