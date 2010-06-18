Кінах: проект Податкового кодексу викликає серйозні зауваження

У ділових колах України стурбовані, що проект Податкового кодексу внесений урядом до Верховної Ради без обговорення з представниками бізнесу.

Про це йдеться у заяві Української спілки промисловців та підприємців, переданій УНІАН.

“Від імені ділової спільноти президент УСПП (Анатолій КІНАХ – УНІАН) висловив стурбованість, що уряд розглянув проект Податкового кодексу і вніс у парламент, не організувавши його обговорення з представниками бізнесу”, - підкреслили в УСПП.

«Ми сподіваємося, що сьогодні, коли документ знаходиться у Верховній Раді, відбудуться серйозні слухання експертів, представників бізнесу, аналітиків для того, щоб врахувати позицію тих, кому Податковий кодекс доведеться виконувати щодня – промисловців і підприємців», - зауважив А.КІНАХ.

УСПП вважає позитивним моментом проекту Податкового кодексу наближення податкового обліку до бухгалтерського, щодо нарахування амортизаційних відрахувань, відображення витрат на ремонти основних засобів, курсових різниць за операціями в іноземній валюті, відображення попередніх оплат тощо.

Однак у певних напрямках, зазначено у заяві УСПП, проект Податкового кодексу викликає у діловому середовищі кілька серйозних зауважень: підприємці не згодні з розширенням повноважень контролюючих органів та зростанням адміністративного тиску, що може призвести лише до зниження довіри до влади та збільшення обсягів тіньової економіки. У кодексі не передбачено зниження навантаження на фонд оплати праці. При цьому представники реального сектору економіки наголошують на необхідності прийняття закону про єдиний соціальний внесок, чіткому формулюванні питань праці і зарплати. Крім того, потрібно глибоко розібратися з податком на додану вартість, з питаннями компенсації негативного сальдо платникам ПДВ, підкреслили в УСПП.

Податкову систему, вважають в УСПП, треба вдосконалювати не лише у фіскальній, але й, перш за все, у стимулюючій частині, врахувавши можливості прискореної амортизації, звільнення від податків тої частини прибутку, яка спрямовується на модернізацію, створення умов для технологічного, інноваційного імпорту, що сприятиме оновленню основних фондів тощо. Обов’язкового збереження потребує спрощена система оподаткування.

В УСПП переконані: Податковий кодекс впливатиме на життя кожного українця, чи є він підприємцем чи найманим працівником, тому документ має бути збалансованим, якісним, професійним, таким, що дозволить сформувати умови діяльності на довгостроковий період.

У Спілці повідомили, що проект Податкового кодексу розглянула Економічна рада УСПП та направила свої висновки до парламенту.