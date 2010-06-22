Україна шукає партнера для виробництва ядерного палива

Міжвідомча комісія при Міністерстві палива та енергетики України відкрила процедуру конкурсу з відбору технології й партнера з будівництва заводу із фабрикації ядерного палива.

Про це сказано в офіційному повідомленні комісії, оприлюдненому на сайті Мінпаливенерго.

Згідно з повідомленням, 18 червня на засіданні комісії було затверджено порядок проведення конкурсу і методика оцінки пропозицій його учасників. Крім того, у понеділок, 21 червня. комісія надала учасникам конкурсу - ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) - документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу повинні надати свої пропозиції комісії до 21 липня.

Нагадаємо, що рішенням Ради національної безпеки та оборони, введеним у дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс із відбору технології та партнерів із будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково було визначено критерії, за якими повинен бути відібраний потенційний партнер України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні голова російської держкорпорації «Росатом» Сергій КІРІЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони у спільній реалізації будівництва складкового заводу.

«Думаю, що ми зможемо дати найбільш конкурентноздатну пропозицію з тим, щоб на території України розгорнути виробництво складок», - підкреслив він.

У лютому 2009 року про свою готовність брати участь у реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 р. Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.