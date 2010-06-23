Кожен п'ятий українець вважає, що податки можна не платити (опитування)

Кожен п`ятий українець вважає, що податки можна не платити. Такі дані телефонного опитування, проведеного Інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

Експерти Інституту Горшеніна, досліджуючи дані опитування, зазначають, що українці усвідомлюють себе платниками податків. Так, більше половини респондентів (59,1%) відповіли, що вважають себе платниками податків. Не вважають себе такими чверть респондентів (25,4%), а кожному шостому (15,5%) було важко відповісти на дане питання.

Експерти зазначають, що при цьому виявляється парадоксальне ставлення громадян до податків: з одного боку, більшість українців вважають обов`язковою сплату всіх видів податків, але, водночас, терпимо ставляться до ухилення від їх сплати.

Зокрема, більше половини громадян України (56,1%) вважають необхідною сплату всіх податків у повному обсязі. При цьому, кожен п`ятий опитаний (22,7%) вважає, що податки можна не платити – повністю або частково, і майже такій самій кількості респондентів (21,2%) було важко відповісти на дане питання.

При цьому, лише третина громадян України (30,8%) засуджує людей, що ухиляються від сплати податків. Майже стільки ж респондентів (28,1%) ставляться до цих людей байдуже, а чверть опитаних (25,7%) заявили, що розуміють їх. Кожному шостому українцю (15,4%) важко було визначити своє ставлення до неплатників податків.

Дві третини опитаних (66,9%) вважають ухилення від податків виправданим, якщо держава не виконує зобов`язань перед своїми громадянами. Не підтримують таку точку зору 13,4% респондентів, а кожному п`ятому респонденту (19,7%) було важко відповісти на дане питання.

В інституті Горшеніна зазначають, що суперечливе ставлення українців до приватної власності і обов`язку платити податки знижує мотивацію людей до ведення власного бізнесу.

Так, велика частина українців (42,3%) не планують відкривати власний бізнес. Близько третини опитаних (35,8%) хотіли б цього, проте сумніваються у своїх можливостях. Поки що не має власного бізнесу, але збирається зайнятися цим питанням кожен десятий українець (11,2%), і майже така ж кількість респондентів (10,7%) вже є власниками власного бізнесу.

При цьому, лише половина респондентів (48,9%) вважають приватну власність недоторканною. Кожен п`ятий українець (22,4%), в свою чергу, вважає, що держава - в суворо певних випадках - може вилучати приватну власність до державного фонду, а 13,8% опитаних висловили думку, що держава повинна націоналізувати велику приватну власність. Важко визначити, як держава повинна ставитися до приватної власності, 14,9% респондентів.

Також, результати опитування свідчать, що українці вважають існуючі податкові ставки в країні завищеними. Експерти інституту вважають, що підвищити мотивацію громадян сплачувати податки допоможе зниження податкових ставок і вдосконалення законодавства.

На думку більшості українців (61,7%), у нашій країні багато хто не платить податки тому, що податкові ставки дуже високі – підприємці не зможуть працювати, якщо не приховуватимуть доходи. Половина громадян України (50,7%) вважають, що багато хто не платить податки тому, що знають, що ці гроші не будуть використані за призначенням – на благо платників податків. При цьому, чверть опитаних (24,1%) дотримується думки, що люди взагалі не звикли платити податки добровільно. Вважають, що ухиляються від сплати податків з інших причин, 2,3% респондентів, а 8,2% - важко відповісти на дане питання.

Більше половини респондентів вважають, що для того, щоб в Україні платили податки, необхідно зменшити податкові ставки (52,1%) і удосконалити законодавство (51,4%). Більше чверті вважають, що слід ліквідувати корупцію в податкових органах (29,8%) і посилити громадський контроль за витрачанням коштів платників податків (28,8%). Кожен п`ятий (20,1%) пропонує посилити санкції за несплату податків, а кожен шостий (16,7%) – підвищити рівень самосвідомості громадян. Вважають за доцільне надання податковим органам додаткових повноважень 4,4% респондентів, відповідь «інше» на це питання дали 3,5% опитаних, а 8,4% - важко відповісти на нього.

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, політолог Володимир ФЕСЕНКО в ході прес-конференції в середу зазначив, що ставлення до сплати податків впритул торкається ставлення до ведення бізнесу. За його словами, той відсоток українців (35,8%), які, згідно з даними опитування, хотіли б розпочати свою справу, зупиняє міф, що склався про надзвичайно високі податкові ставки. «Саме цей чинник значно знижує мотивацію людей до ведення бізнесу. Якщо цей стереотип не буде зламаний, складно говорити про подальший розвиток бізнесу в Україні", - вважає він.

Також В.ФЕСЕНКО звернув увагу на те, що, крім зменшення податкової ставки і вдосконалення законодавства, третина українців вважають, що для підвищення мотивації до сплати податків необхідно ліквідувати корупцію в податкових органах.

"На даний момент спроба вирішення проблеми корупції українським урядом за допомогою введення податкового кодексу не вдалася. І питання навіть не у тому, що сам кодекс має багато спірних моментів і направлений на здійснення досить жорстких, фіскальних заходів. Але в першу чергу в тому, що нові правила вводяться в стару систему, яка зав`язнула в корупції", - уточнив В.ФЕСЕНКО.

Телефонне опитування на тему: «Ставлення до сплати податків в Україні» проводилося з 19 по 21 червня 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.