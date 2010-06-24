Ліквідовано нелегальний трубопровід через кордон з Росією

У Луганській області співробітники СБУ спільно з працівниками органів внутрішніх справ та прикордонниками викрили нелегальний трубопровід, через який з Росії в Україну щодня надходило майже 100 тонн дизпалива вартістю майже 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, підприємці з Краснодона на глибині двох метрів проклали трубопровід загальною довжиною близько 2,5 кілометрів. Він з’єднував спеціальні ємності об’ємом до 60 кубометрів з насосами і помпами у двох приватних оселях на українському та російському боці кордону. Ділки легально купували дизельне пальне на нафтопереробному заводі у Російській Федерації, однак в Україну воно потрапляло контрабандним шляхом для подальшої реалізації через автозаправні станції.

Четверо учасників кримінального формування залучили для обслуговування насосів та бензовозів ще близько десяти безробітних жителів Краснодона.

Зловмисників затримали “на гарячому” під час перекачування дизельного палива. Матеріали щодо правопорушників та два бензовози СБУ передало до Луганської митниці для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.