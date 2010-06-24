Соціологи України і Росії просять назвати вулицю на честь Юрія Левади

Представники фонду «Демократичні ініціативи» (Київ) та «Левада-Центр» (Москва, Росія) звернулись до мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА із проханням назвати одну з вулиць міста на честь відомого у світі соціолога і політолога Юрія Левади, який народився у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомили ініціатори ідеї.

Вони пропонують меру Вінниці вшанувати вченого, назвавши його ім’ям вулицю та відкривши меморіальну дошку або присвоїти ім’я Ю.Левади одній зі шкіл у Вінниця. «Вважаємо, що це буде великим внеском в увічненні пам`яті вашого великого земляка. Переконані, що ця подія також з розумінням і вдячністю буде сприйнята всією науковою громадськістю України та Росії», - зазначено у листі-зверненні.

«Ми звернулись до міського голови і нам не відмовили, сказали, що коли буде можливість, то це зроблять, коли буде нова вулиця, то, скоріш за все, її назвуть іменем Ю.Левади. Це важливо знати таких славних людей, які вийшли з наших українських міст», - сказала директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА.

Керівник відділу соціокультурних досліджень аналітичного центру «Левада-Центр» Олексій ЛЕВІНСОН розповів, що Ю.Левада в Москві створив незалежний соціологічний центр, який і досі є провідним центром соцдосліджень в Росії. «Ю.Левада був людиною, якого ніхто із влади налякати не міг та примусити до чогось, і зараз в Росії це один із небагатьох центрів, який до сьогодні зберіг свою незалежність. І цю норму поведінки соціологів нашій країні задав Юрій Левада», - сказав О.ЛЕВІНСОН.

Довідка УНІАН. Видатний вчений зі світовим іменем Ю.Левада був засновником наукової соціології на пострадянському просторі. Він народився 24 квітня 1930 року у Вінниці, тут навчався у школі №18 та №4, останню закінчив із золотою медаллю.

Помер Ю.Левада у 2006 році в Москві.