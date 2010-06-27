Міліцію звинувачують у брехні щодо тортур у вінницькому ізоляторі

Головне управління МВС України у Вінницькій області ухиляється від співпраці з громадськістю у розслідуванні групового акту самокаліцтва в’язнів, який нібито було вчинено 24 червня у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Вінницької правозахисної групи.

“Попри декларовану відкритість та готовність до співпраці з громадськістю, МВС України та Вінницька міліція ухилилися від будь-якої співпраці з громадськістю, включно з Громадською радою при ГУ МВС щодо спільної перевірки повідомлень про можливі порушення прав людини співробітниками міліції. Жоден співробітник ГУ МВС України у Вінницькій області чи внутрішньої безпеки не звертався офіційно до Вінницької правозахисної групи за додатковою інформацією щодо оприлюднених повідомлень про можливі злочини міліції”, - йдеться у заяві.

Як зазначають правозахисники, заява ГУ МВС України у Вінницькій області щодо ситуації у ІТТ є такою, “що свідомо вводить в оману суспільство, іншими словами – є брехливою”.

Крім того, члени Громадської ради з дотримання прав людини при ГУ МВС України у Вінницькій області звернулися до начальника обласної міліції Валерія НОНІКА з проханням про невідкладну особисту зустріч з метою організації публічної та прозорої перевірки інформації про можливі злочинні дії співробітників міліції стосовно в‘язнів Вінницького ІТТ. Копія цього звернення направлена факсом у приймальню міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА та у приймальню Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

“Вінницька правозахисна група заявляє, що і надалі використовуватиме усі можливі технічні та організаційні засоби, крім пов‘язаних із застосуванням насильства, для документування фактів порушень прав людини, незважаючи на будь-які заборони чи обмеження встановлені щодо цього законодавством. Підставою для такої правової позиції є положення ст.8 Закону України «Про державну таємницю», якими заборонено засекречувати інформацію «про факти порушень прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб». Розуміючи, що така позиція може ставати приводом для кримінального переслідування, ми заявляємо, що готові відповідати за такі дії перед судом, апелюючи до того, що наша мета – збір та оприлюднення інформації про злочини проти прав людини - виправдовує методи збору такої інформації”, - наголошує Вінницька правозахисна група.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Вінницька правозахисна група заявила про масові порушення прав людини та катування затриманих, які перебували у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання ВМВ ГУ МВС України у Вінницькій області.

Того ж дня Головне управління МВС України у Вінницькій області спростувало інформацію правозахисників про груповий акт самокаліцтва у міському ізоляторі тимчасового тримання.