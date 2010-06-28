На завтра синоптики обіцяють спеку й грози

Завтра в Україні пройдуть дощі, місцями град і шквали

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 червня буде мінлива хмарність. У західних областях, а вдень в Україні короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град; вночі в карпатському регіоні місцями сильні дощі, в Чернівецькій області дуже сильні дощі. Вітер північно-західний на південному сході - південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 15-20°, вдень 26-31°, на сході місцями до 36°; в Карпатах і горах Криму 15-20°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

28 червня температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, у Дніпрі біля Києва 23°.