СЕС закликає не брати воду з колодязів у підтоплених районах

Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ запевняє, що Державна санітарно-епідеміологічна служба сьогодні має всі засоби для знезараження води у колодязях.

Про це УНІАН повідомила інформаційна служба Санепідслужби України.

За повідомленням, внаслідок інтенсивних дощів, які пройшли на Івано-Франківщині впродовж 22-27 червня, на Прикарпатті в окремих населених пунктах Богородчанського, Верховинського, Галицького, Коломийського, Снятинського, Косівського, Надвірнянського, Калуського, Тисменицького, Тлумацького, Рожнятівського районів та на території Івано-Франківської та Яремчанської міської ради станом на 29 червня залишаються підтопленими 28 житлових будинків, 857 дворів, 1380 присадибних ділянок, 1295 криниць, 727 підвалів. У м. Калуші припинено роботу всіх водопровідних насосних станцій, затоплено водозабірні споруди на ВНС «Хотінь», І та ІІ блоки ВНС «Добровляни» 1 підйому. Обстежено водопровідну насосну станцію «Парк» КП «Водотеплосервіс», яка передбачена як джерело резервного водопостачання. Було проведено 58 лабораторних досліджень питної води, з яких 6,9 % (4) проб не відповідає нормативним показникам. З 10 проб із джерел децентралізованого водопостачання не відповідали нормі 2 (20 %). Призупинялась експлуатація 58 об’єктів громадського харчування та торгівлі, 9 дитячих навчальних закладів, 3 водопроводів, 27 ЛПЗ і ФАПів; проведено дезінфекцію 5 об’єктів, у тому числі 2 водопроводів, 3 джерел централізованого водопостачання.

Через сильні дощі за період з 22 по 24 червня на території Чернівецької області в Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Сторожинецькому, Глибоцькому, Вижницькому, Путильському, Герцаївському, Хотинському районах та в м. Чернівцях підтоплено 65 населених пунктів, 16 об’єктів соціальної сфери (школи, дитячі садки), 529 житлових будинків, 431 господарську будівлю, 2526 підвальних приміщень, 2938 присадибних ділянок, 694 подвір’їв, 683 криниці та 766 вбиралень. Підтоплено насосну станцію комунального водопроводу в м.Вашківці, винесено постанову про тимчасову заборону експлуатації водопроводу. Залишаються підтопленими 3 свердловини на Кіцманському комунальному водопроводі, каптаж сільського водопроводу с.Мошанець Кельменецького району. Проведена відкачка води з 9 індивідуальних криниць Новоселицького району та проведена їх дезінфекція.

В ніч з 28 на 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов у семи районах Чернівецької області та м.Чернівці сталось підтоплення 3тис. 650 житлових будинків. Підтоплені 3 свердловини на Кіцманському комунальному водопроводі, каптаж сільського водопроводу с.Мошанець Кельменецького району. Було проведено 352 лабораторних дослідження питної води, з яких 7,7 % (27) проб не відповідає нормативним показникам; у тому числі з джерел децентралізованого водопостачання – 288 і 21 (7,3 %) відповідно. Призупинялась експлуатація 4 об’єктів громадського харчування та торгівлі, 2 дитячих навчальних закладів, 3 водопроводів, 15 інших об’єктів; накладено 6 штрафів; проведено дезінфекцію 9 об’єктів, у тому числі 9 колодязів.

На території Тернопільської області в період з 26 по 27 червня 2010 р. сильні зливові дощі призвели до різкого підйому води в річці Дністер. Внаслідок різкого підйому води підтоплено житлові будинки, господарські будівлі та двори в смт. Коропець Монастирського району. 2 криниці затоплено, у 62 криницях рівень води підвищився на 50-80 см. Фахівці СЕС провели 34 лабораторних дослідження питної води, у тому числі 32 - з джерел децентралізованого водопостачання. Нестандартних проб виявлено не було.

Як повідомляє Санепідслужба, у підтоплених регіонах встановлено цілодобове чергування працівників СЕС, проводиться щоденний збір оперативної інформації і облік захворюваності. Епідемічна ситуація залишається стабільною і керованою, спалахів кишкових інфекцій і харчових отруєнь не реєструвалось. СЕС проводить систематичні лабораторні дослідження води з індивідуальних шахтних колодязів та їх дезінфекцію. Як зазначив Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, на сьогодні Держсанепідслужба забезпечена дезінфекційними засобами в повному обсязі.

«Служба сьогодні повністю оснащена усіма необхідними засобами для знезараження води у колодязях. Я звертаюсь до потерпілих від підтоплення громадян: не використовуйте воду з колодязів для пиття і приготування їжі! Пам’ятайте, що це загрожує інфекційними захворюваннями. Разом із ґрунтовими водами до колодязів можуть потрапляти отруйні речовини. Вживайте воду лише гарантованої якості», - наголосив він і додав, що дотримання простих правил особистої гігієни допоможе вберегтися від інфекційних хвороб та харчових отруєнь в умовах підтоплення.