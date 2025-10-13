Президент США Дональд Трамп у Кнесеті (парламенті Ізраїлю) заявив про завершення війни в Секторі Газа. "Для мене це велика честь - великий і прекрасний день. Новий початок", - написав він у книзі почесних гостей.
Крім того, відомо, що були звільнені всі ізраїльські заручники, які були захоплені ХАМАС після нападів 7 жовтня 2023 року і 737 днів полону, пише The Telegraph.
ХАМАС зобов'язався передати останки частини з 28 ізраїльтян, загиблих або вивезених у Газу після нападів 7 жовтня 2023 року.
ЗМІ пише, що перші зі звільнених заручників - 24-річний Алон Оель, 28-річна Галі Берман, 24-річний Гай Гільбоа-Далаль і 25-річний Ейтан Мор виглядали блідими, коли зустрічалися з ізраїльськими солдатами після повернення з Гази.
Після цього етапу ізраїльська влада звільнить 2000 палестинських в'язнів із в'язниць.
Закінчення війни в Газі - що відомо на поточний момент
Очікується, що президент США зустрінеться з сім'ями заручників, перш ніж вирушити до Єгипту на мирний саміт з іншими світовими лідерами. Мільйони ізраїльтян спостерігали за цією подією із завмиранням серця, сподіваючись на закінчення випробувань, що почалися після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Гази. Ізраїль, зокрема, відведе свої війська до узгодженої лінії. Це має стати першим кроком до "міцного, тривалого і вічного миру".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс і зовсім заявив, що вперше у своєму житті він може побачити мир на Близькому Сході. Він додав, що американські військові контролюватимуть дотримання умов перемир'я.