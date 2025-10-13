Водночас подорожчали такі популярні овочі, як помідори та огірки.

Активне збирання врожаю картоплі в Україні посприяло зниженню цін на цей овоч. Зараз гуртові ціни на картоплю складають 10-12 грн/кг проти 11-14 грн/кг минулого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Подешевшали також білокачанна капуста – з 8-12 грн/кг до 6-12 грн/кг та морква – з 10-12 грн/кг до 9-12 грн/кг.

А от сезон помідорів і огірків, схоже, скінчився. Томати здорожчали з 18-40 грн/кг до 20-50 грн/кг, а ціни на огірки ростуть вже майже місяць. На цьому тижні ними торгують по 40-75 грн/кг, попередня ціна – 35-50 грн/кг.

Відео дня

Солодкий перець також істотно подорожчав. Зараз кілограм коштує 55-70 гривень, в той час як за тиждень до того його продавали в межах 20-65 гривень. Здорожчала і броколі – з 40-55 грн/кг до 45-60 грн/кг.

Серед ходових овочів, які подешевшали, баклажан – з 38-45 грн/кг до 30-40 грн/кг та пекінська капуста – з 33-38 грн/кг до 25-35 грн/кг.

Діапазон цін на цвітну капусту розширився – з 40-45 грн/кг до 35-55 грн/кг, а кілограм часнику здорожчав до 70-140 гривень з попередніх 60-120 гривень.

В сегменті фруктів та ягід різко зросли ціни на кавун – з 6-15 грн/кг до 8-15 грн/кг та диню – з 20-40 грн/кг до 30-40 грн/кг. Продовжили дорожчати чорниця – з 180-420 грн/кг до 220-400 грн/кг та нектарин – з 60-110 грн/кг до 80-110 грн/кг.

Водночас активні продажі сливи та винограду призвели до зниження цін. Сливи зараз продають по 10-45 грн/кг проти 20-45 грн/кг на минулому тижні, а виноград коштує 60-100 грн/кг у порівнянні з попередніми 70-100 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Президент асоціації пекарів Юрій Дученко зазначив, що до кінця року в Україні прогнозують зростання ціни на хліб. За його словами, здорожчання буде в межах 5-10%.

А от щодо цін на картоплю найближчим часом можна бути спокійним. Зараз ситуація в галузі значно краща, ніж минулоріч. Тож суттєве здорожчання овоча може відбутися лише у випадку форс-мажорів на кшталт заморозків чи затяжних проливних дощів, кажуть виробники.

Вас також можуть зацікавити новини: