СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога.

Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України, повідомили УНІАН джерела в спецслужбі.

За словами співрозмовника, серед них:

Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа;

підстанція 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ — Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги;

підстанція 330 кВ "Сімферополь" — там пролунала серія вибухів.

"СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Інші удари СБУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. Після удару загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

