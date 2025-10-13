На ринку нових дизельних машин з великим відривом лідирує Renault Duster.

У вересні вітчизняний автопарк поповнився на 5,2 тисячі автомобілів із дизельними двигунами (на 10% менше, ніж торік). Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості 1,1 тис. одиниць виявилися новими (-29%), тоді як ще 4,1 тис. – вживаними, ввезеними з-за кордону (-3%).

На ринку нових дизельних машин з дуже великим відривом лідирує Renault Duster.

Найпопулярніші нові дизельні легковики:

Renault Duster – 312 одиниць;

Toyota Land Cruiser Prado – 121;

Volkswagen Touareg – 99;

Škoda Kodiaq – 74;

Toyota Land Cruiser – 50.

Якщо казати про імпортовані вживані дизельні автомобілі, то тут лідером стала "класика" – модель Renault Mégane, яка традиційно користується великою популярністю в нашій країні (і не тільки).

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

Renault Mégane – 313 одиниць;

Nissan Qashqai – 310;

Škoda Octavia – 273;

Volkswagen Passat – 228;

Volkswagen Golf – 160.

Дизельні автомобілі – що кажуть фахівці

На думку експертів, машини з дизельними двигунами можуть похвалитися деякими перевагами, які роблять їх чудовим вибором для багатьох водіїв. Проте обрати оптимальну модель буває не так просто через велику кількість авто, представлених на ринку.

Нещодавно видання What Car? вирішило допомогти водіям і визначило найкращі дизельні авто, які можна купити у цьому році. Особливу увагу спеціалісти радять приділити кросоверу BMW X7, який може похвалитися відмінною шумоізоляцією і високим рівнем комфорту.

Нагадаємо також, що свій власний список найкращих дизельних авто раніше представив Autocar. Видання поставило на перше місце Skoda Superb, який підкорив серця водіїв зручністю повсякденного використання.

