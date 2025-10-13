Дехто в РФ вважає, що "Союз-5" є невдалою версією української (радянської) ракети "Зеніт".

У російському Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості пройшли вогневі випробування блоку першого ступеня ракети "Союз-5". Про це повідомив "Роскосмос".

"Це завершальний етап наземного відпрацювання", – йдеться в офіційному повідомленні.

Відомо, що блок оснащений ракетним двигуном РД-171МВ тягою 800 тонн розробки НВО "Енергомаш", який використовує гас та рідкий кисень.

Під час випробувань було перевірено взаємодію систем першого ступеня та двигуна. РД-171МВ відпрацював 160 секунд. Тести дозволяють розпочати льотно-конструкторські випробування ракети.

"Союз-5" – довідка УНІАН

"Союз-5" є одним з ключових ракетно-космічних проєктів сучасної Росії. Передбачається, що носій зможе замінити ракети-носії середнього та важкого класів – від "Союз-2" і "Зеніт" до "Протон-М".

Проєкт нерідко піддають критиці. Раніше в компанії "S7 космічні транспортні системи" заявили, що нова російська ракета є "товстою і важкою" версією вищезгаданої ракети "Зеніт".

Водночас американські фахівці вважають, що з погляду інновацій "Союз-5" нічим не виділяється. Це звичайна одноразова ракета, яка на відміну від нових ракет не буде повертатися на землю після запуску.

Ракетно-космічні запуски – головне

Нагадаємо, у серпні компанія SpaceX Ілона Маска нарешті успішно випробувала космічну систему Starship після цілої серії невдалих спроб. Корабель вийшов на задану траєкторію і зумів випустити імітатори Starlink.

В майбутньому SpaceX хоче отримати багаторазову надважку ракету-носій, яка зможе доставляти вантажі та людей на навколоземні орбіти, а також на Місяць та Марс.

Багаторазові ракети-носії розробляють не тільки в Сполучених Штатах. Нещодавно прототип такої системи представили європейці.

