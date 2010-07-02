На охорону київських музеїв з початку року не дали жодної копійки

Начальник Головного управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації Світлана ЗОРІНА висловила стурбованість у зв’язку з боргами столиці перед Державною службою охорони за послуги з охорони музеїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЗОРІНА заявила сьогодні під час засідання розширеної колегії КМДА.

Вона зазначила, що у 2009 р. завдяки нормальним відносинам з Держслужбою охорони видатки на оплату охорони музейних закладів вдалося зменшити на 50% шляхом проведення реструктуризації боргу.

“Але на сьогодні, а вже липень, і на цей рік не було профінансовано жодної копійки на охорону. Тільки два дні тому виділили 0,5 млн. У 2009 році вже була така ситуація, коли Держохорона вийшла з музеїв, і головне управління разом з директорами музеїв ночували в музеях дві доби. Я дуже не хочу, щоб ця ситуація повторилась”, - підкреслила С.ЗОРІНА.

За її даними, на сьогодні борг за охорону музеїв становить 2 млн. 270 тис. грн., при тому що 500 тис. грн., які були виділені 30 червня, ще не дійшли Державній службі охорони.

С.ЗОРІНА закликала керівництво КМДА та головуючого на засіданні колегії першого заступника голови міськадміністрації Олександра ПОПОВА врегулювати питання з оплатою послуг з охорони музеїв.

“Тому я дуже прошу, щоб ми спокійно спали, і з наших музеїв нічого не зникало, я прошу, щоб ми зробили реструктуризацію цього боргу, і хоча б частина цього боргу виплачувалась кожного кварталу. Тому що це ненормальна ситуація, коли ми оплачуємо охорону один раз на півроку”, - сказала С.ЗОРІНА.