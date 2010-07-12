Сіро-жовта піна в морі біля Одеси зацікавила біологів

Український інститут біології південних морів з’ясував, що плями в Чорному морі поблизу Одеси спричинені цвітінням водоростей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Як нагадали в Мінприроди, плями на поверхні морської води сіро-жовтого кольору, які розповсюджувалися у акваторіях Великого Фонтану та Дачі Ковалевського, виявила 11 липня Державна екологічна Інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря під час обстеження акваторії Одеської затоки. Візуально було помічено на поверхні води у зазначених зонах наявність піни сіро-жовтого кольору, яка хвилями розбивалася на окремі плями.

Фахівцями Держекоінспекції були відібрані проби води для проведення хімічного аналізу на забруднюючі речовини. Для більш ґрунтовного дослідження їх також було передано до Одеської філії Українського інституту біології південних морів.

Згідно з висновками, у пробах визначено велику кількість синьо-зеленої водорості Nodularia spumigena, чисельність якої перевищувала 1 млн. екземплярів на літр, що і спричинило явище цвітіння морської води. Максимальну кількість клітин водоростей зареєстровано сьогодні, 12 липня, в районі Аркадії (Гідробіологічна станція) – до 10 млн. клітин водоростей на літр води. Зазначений вид водоростей зустрічається в одиничних екземплярах у воді Одеської затоки досить рідко.

Як зазначають фахівці Одеського філіалу Інституту біології південних морів, такий випадок цвітіння морської води, спричинений синьо-зеленою водоростю Nodularia spumigena, спостерігається ними вперше. Для вивчення цього явища та повної оцінки масштабів цвітіння необхідно здійснення спеціального моніторингу, підкреслили в Мінприроди.