Ціни на газ для населення України зростуть на 50%

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності чи відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року виростуть на 50%.

Відповідна постанова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України (№812 від 13 липня 2010 року) розміщена на сайті комісії. Цього ж дня постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Зокрема, відпускна ціна на природний газ для абонентів, які споживають не більш як 2,5 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, зросте з 483,6 грн за тис. куб. м до 725,4 грн за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 531,6 грн за 1 тис. куб. м до 798 грн за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більш як 6 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, збільшиться з 732 грн. за тис. куб. м до 1098 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 805,2 грн. за тис. куб. м до 1207,8 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають не більш як 12 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, зросте з 1498,8 грн. за тис. куб. м до 2248,2 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1648,2 грн. за тис. куб. м до 2473,2 грн. за тис. куб. м.

Ціна на газ для абонентів, які споживають понад 12 тис. куб. м на рік за наявності лічильника, збільшиться з 1790,4 грн. за тис. куб. м до 2685,6 грн. за тис. куб. м, за відсутності лічильника - з 1968,6 грн. за тис. куб. м до 2954,1 грн. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, чинна система диференціації цін на природний газ для населення залежно від річного обсягу споживання, наявності чи відсутності приладу обліку діє з 1 січня 2007 року.

Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення, диференційованих за річним обсягом споживання і наявністю чи відсутністю у абонента лічильника, відбулося 1 грудня 2008 року на 35%.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).