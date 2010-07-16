За фактом аварії на ВАТ "Азот" порушено кримінальну справу

Кримінальну справу за фактом забруднення повітря ВАТ "Азот" в Черкасах порушено прокуратурою Черкаської області. В Черкасах на ВАТ «Азот» 10 липня сталася аварійна ситуація в цеху М-6, що призвело до зупинення системи в циклі рециркуляції і під час її запуску до збільшення в системі тиску.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Черкаської області Віктор МИКОЛЕНКО, в результаті аварії, через запасний клапан та санітарну трубу ВАТ «Азот» відбувся викид забруднюючих речовин в атмосферу. Встановлено, що максимальна концентрація аміаку в мікрорайоні «Дніпровський» міста Черкаси становила 2 мг/м³, що є перевищенням граничнодопустимої концентрацію в 10 разів.

За матеріалами перевірки прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 241 КК України (забруднення атмосферного повітря) , проводиться досудове слідство.