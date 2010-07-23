Україна і Росія можуть створити систему моніторингу судноплавства

Україна і Росія можуть створити об`єднану систему моніторингу судноплавства у Чорному і Азовському морях, йдеться у повідомленні Міністерства транспорту і зв`язку, розміщеному на сайті відомства.

Наголошується, що Мінтранс зв’язку України і Міністерство транспорту Росії працюватимуть над створенням єдиної системи моніторингу за безпекою судноплавства в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки. Відповідну домовленість було досягнуто у Москві під час засідання українсько-російської експертної групи із забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях.

На сьогодні Україна і Росія вже мають власні системи контролю над безпекою судноплавства: після об`єднання національних автоматичних ідентифікаційних систем двох держав планується створити загальну систему моніторингу. Таке нововведення дасть можливість одержувати практично всю інформацію про судна: їх точне місцезнаходження, курс, швидкість і наявність небезпечного вантажу. Це значно поліпшить безпеку судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Також російська сторона передала українській проект угоди про регулювання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці. На підставі цього документа пропонується створити постійну українсько-російську морську комісію. Вона має координувати зусилля двох держав у забезпеченні безпеки судноплавства на Азовському морі і в Керченській протоці.

Також російською стороною було передано проект спільних українсько-російських правил судноплавства у Керченській протоці. Учасники експертної групи узгодили проект угоди про порядок і умови плавання суден на внутрішніх водних шляхах. Доступ до внутрішніх вод РФ дозволить Україні освоїти нові ринки транспортування енергоносіїв.

Нагадаємо, реалізація всіх цих проектів угод передбачена Концепцією інтеграції транспортних систем України і Росії на 2010-2013 рр.