«Укрзалізниця» інвестує у зруйнований зливою міст

«Укрзалізниця» інвестує 5,7 млн. грн. у відновлення зруйнованого зливою мосту на ділянці Вадул-Сірет–Державний кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, таке рішення ухвалив інвестиційний комітет «Укрзалізниці».

Зокрема, найближчим часом Львівська залізниця оголосить конкурс із виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення водовідвідної споруди мосту.

Залізничники сподіваються повністю відбудувати міст протягом цього року.

Як повідомлялося, 28 червня 2010 р. на перегоні Вадул-Сірет–Держкордон була підмита і зруйнована берегова опора арочного кам`яного мосту довжиною 10,8 м і висотою 7,8 м. Рух потягів на цьому перегоні був зупинений.