Прокуратура підозрює, що храм у Запоріжжі підірвав психічно хворий

Прокуратура підозрює, що Свято-Покровський храм у Запоріжжі підірвала психічно хвора людина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прокурор Запорізької області В’ячеслав ПАВЛОВ.

Зокрема, за його словами, на сьогодні найбільш перспективною версією того, що сталося, видається версія дій психічно хворої людини.

Водночас, сказав прокурор, відпрацьовуються й інші потенційно можливі версії, зокрема особисті взаємини зловмисника з настоятелем храму.

В.ПАВЛОВ наголосив, що дані, одержані від експертів, повністю виключають версію використання професійного вибухового пристрою.

За його словами, це був саморобний вибуховий пристрій «з металевої каструлі діаметром близько 18 см, начиненою селітрою і алюмінієвою пудрою".

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стався вибух у центрі Запоріжжя у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату. Потужність вибухової речовини еквівалентна 300-500 г тротилу. У результаті вибуху 8 осіб постраждали і одна загинула.