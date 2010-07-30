У Київенерго заперечують причетність до корупційного скандалу в мерії

Акціонерна компанія “Київенерго” спростовує інформацію щодо причетності посадовців компанії до корупційного скандалу в мерії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

Департамент корпоративних комунікацій “Київенерго” спростовує інформацію, розміщену 30 липня 2010 року на сайті газети “Сегодня” у статті “МВД: В киевской мэрии еще будут аресты”. Зокрема, у статті йдеться про наступне: “Уже открыто больше 20 дел против чиновников мэрии и КП. Как стало известно “Сегодня” от собственных источников, речь идет о “Плесо”, которое заведует пляжами, “Киевэнерго”, “Водоканале”.

У компанії заявляють, що “Київенерго” не має жодного стосунку до корупційного скандалу в мерії, порушені за цими фактам кримінальні справи жодним чином не стосуються компанії. Розміщена інформація є наклепом та вимагає негайного спростування. До того ж “Київенерго” не є комунальним підприємством та не підпорядковано мерії.

Департамент корпоративних комунікацій компанії зазначає, що журналіст видання “знехтував своїми професійними обов’язками, побудувавши публічне звинувачення компанії “Київенерго” та її керівників на неперевірених фактах. Таким чином, журналістом порушені не тільки професійні, але й юридичні та етичні норми”.

У зв’язку з цим компанія вимагає від редакції газети “Сегодня” опублікувати офіційне спростування неправдивої інформації, згідно з вимогами законодавства. “Якщо це не буде зроблено оперативно та в повному обсязі, компанія залишає за собою право звернення до суду задля примусового виправлення редакцією та журналістом інформації, що не відповідає дійсності”, - наголошується у повідомленні.