Василь Вірастюк потрапив у ДТП, його дружина в реанімації (фото)

Власник титулу "Найсильніша людина України", відомий шоумен-силач з Івано-Франківська Василь Вірастюк потрапив у ДТП.

Аварія сталася у Києві поблизу Одеської площі. Mitsubishi спортсмена, який їхав разом з дружиною, кілька разів перевернулося після зіткнення з SUZUKI Vitara, яка виїхала на зустрічну смугу.

Основний удар припав на задню частину авто. За кермом SUZUKI була вагітна жінка, поруч сиділа дитина. Дружину Вірастюка викинуло з машини, сам спортсмен з автомобіля вибирався через люк.

Дружина зараз у реанімації, Вірастюк відбувся синцями.

"Ліва сторона голови пошкрябана, ну і такий стан просто, ніби верхню частину мого тіла засунули у м`ясорубку і пережували", - розповів Вірастюк.

ТСН

Фото - Друга Смуга