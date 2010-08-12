У Києві почали зносити гаражі, що заважають будівництву моста

Гаражі, що заважають будівництву Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві, будуть знесені за два тижні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України з посиланням на главу відомства Костянтина ЄФИМЕНКА.

Згідно з повідомленням, на під`їзді до Дарницького мостового переходу вже розпочате знесення гаражів, які заважали будівництву автомобільної розв`язки.

«Гаражі, розташовані прямо на місці майбутнього з`їзду з Дарницького мосту, вже демонтуються», – сказав К.ЄФИМЕНКО, зазначивши, що знесено вже п`ять гаражів.

Також, за словами міністра, завершений монтаж майже всіх опор з`їзду з лівого берега на правий.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві розпочалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів змінювалися.