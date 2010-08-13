Уряд сьогодні може ввести квоту на експорт пшениці та ячменю

Уряд може ввести квоту на експорт пшениці та ячменю на рівні 5 млн. тонн сумарно.

Про це повідомив президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 13 серпня Кабінет міністрів України має провести нараду щодо квотування експорту зерна. «Яке буде рішення ухвалене, ми не знаємо. Але обговорюється сьогодні ось така цифра (5 млн. тонн ячменю та пшениці – УНІАН)», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Як зазначив експерт, із урахуванням того, що цей захід може бути введено з 15 вересня, то на той час близько 3 млн. тонн вже буде експортовано і разом із очікуваними 5 млн. тонн за квотою обсяги експорту становитимуть близько 8 млн. тонн.

Рішення про квотування експорту кукурудзи ухвалюватиметься після того, як буде остаточно зібрано врожай. «Там, ніби, ситуація (з урожаєм – УНІАН) непогана, але втрати певні будуть», - повідомив В.КЛИМЕНКО.

Щодо квотування експорту кукурудзи, то, згідно з попередніми даними УЗА, уряд поки його не вводитиме. «Кукурудзу в цей режим квотування планувалося включати, а зараз уже не планується включати, хоча ще може щось зміниться по ходу наради, яка проходитиме завтра й де ухвалюватиметься остаточне рішення», - зазначив президент асоціації.

Також В.КЛИМЕНКО підкреслив, що квоти уряду можуть змінюватися залежно від ресурсів. «Якщо ми бачитимемо, що ресурсів більше (для експорту – УНІАН), то уряд вноситиме корективи в розміри квот – збільшувати їх, якщо в цьому буде необхідність, і буде ресурс», - сказав він.

Крім того, 11 серпня УЗА і Аграрна конфедерація підписали меморандум із урядом про спільні дії на ринку, проте цей меморандум не передбачає квотування експорту зерна, повідомив В.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що не виключає, що уряду доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив.