Еколог категорично не рекомендує купатися у Київському морі

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО категорично не рекомендує купатися у Київському водосховищі.

Про це він заявив під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

Еколог відзначив, що внаслідок спекотної погоди водоймища прогріваються і вода починає цвісти. «Через цвітіння рибі нічим дихати, і вона починає гинути. Не у такій кількості, як взимку, однак все ж це є. Звичайно, осідаючи на дно або скупчуючись на березі, вона приваблює різні бактерії, щурів, мишей, які розносять заразу, і це все може викликати захворювання шлунково-кишкового тракту», - констатував експерт.

В.БОРЕЙКО сказав: «Купатися можна в районі Гідропарку, Труханового острова - там дохлої риби поки немає». Також він додав, що можна купатися в Десні.

«А Київське водосховище дуже мілке, вода там прогрівається до 30 градусів, і це вже розсіл з дохлої риби і гниючої зелені», - заявив В.БОРЕЙКО.