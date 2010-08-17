Кабмін затвердив план святкування Дня партизанської слави

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1615-р від 11 серпня затвердив план заходів з відзначення 22 вересня Дня партизанської слави.

Текст відповідного розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням уряду, в усіх регіонах України до 22 вересня повинні відбутися урочистості, присвячені відзначенню Дня партизанської слави, а також церемонії покладання квітів до могил організаторів і керівників підпільно-партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Планується, що 22 вересня буде встановлено почесну варту біля Вічного вогню й організовано покладання вінків на могили Невідомого солдата у містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах.

Крім того, у вересні у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах повинні відбутися тематичні уроки, лекції, бесіди з історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

Уряд доручив Мінпраці, МОЗ, Держкомветеранів, а також органам місцевої влади до вересня вивчити стан соціально-побутового забезпечення і медичного обслуговування колишніх партизанів, підпільників і вдів загиблих, їхніх повсякденних потреб, а також розглянути питання щодо можливості надання колишнім партизанам і підпільникам адресної матеріальної підтримки та вручення пам’ятних подарунків.

Кабмін також доручив органам місцевої влади організувати вручення колишнім партизанам і підпільникам під час проведення урочистостей у День партизанської слави державних нагород та відомчих відзнак.

Згідно з рішенням уряду, до кінця 2010 року планується видати мемуарну та документальну літературу з історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. До цієї роботи Кабінет міністрів доручив долучитися Український інститут національної пам’яті, Національну академію наук, Держкомархів, Держкомтелерадіо, Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

У вересні також відбудуться урочисті зустрічі з ветеранами підпільно-партизанського руху і представниками громадських організацій та відвідування ветеранів-інвалідів за місцем проживання, у госпіталях і будинках-інтернатах.