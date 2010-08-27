МЗС клопоче про моряків, засуджених у Венесуелі за наркотики

10 вересня відбудеться візит в Україну міністра закордонних справ Венесуели Ніколаса МАДУРО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, крім того, що цей візит сприятиме посиленню співпраці між Україною і країнами Латинської Америки, він також має стати поштовхом до вирішення проблеми двох українських моряків, засуджених у Венесуелі до 9 років позбавлення волі за перевезення наркотиків.

О.ВОЛОШИН зазначив, що ключовим завданням для МЗС України є добитися того, щоб моряки відбували покарання на території України. Якщо не вдасться цього зробити, то як мінімум МЗС добиватиметься забезпечення сприятливих умов для відбування покарання українськими моряками у Венесуелі, а як максимум – скорочення терміну їхнього ув’язнення.

За словами О.ВОЛОШИНА, МЗС України сподівається, що венесуельська сторона піде назустріч Україні у цьому питанні, і візит міністра закордонних справ є цьому підтвердженням.

Як повідомляв УНІАН, двоє громадян України - Володимир УСТИМЕНКО і Юрій ДАТЧЕНКО - засуджені венесуельським судом до дев`яти років позбавлення волі за контрабанду наркотиків.

Родичі наполягають, що слідству не вдалося довести причетність моряків до контрабанди, проте суддя запідозрив, що українці якось пов`язані з наркокартелями, тому і присудив обом тривалі терміни.

Близькі моряків заявляють, що проситимуть Президента й уряд усіма можливими силами добитися екстрадиції засуджених на Батьківщину для відбування покарання в українській колонії.

За даними ЗМІ, українців відправлять до в`язниці на острові Маргарита, яка відома виключно жорстокими умовами утримання.

Ю.ДАТЧЕНКО і В.УСТИМЕНКО були заарештовані в 2007 році, коли на їхньому судні "B Atlantic" у порту Маракайбо знайшли 128 кілограмів кокаїну.

В.УСТИМЕНКО і Ю.ДАТЧЕНКО були капітаном і старпомом судна.