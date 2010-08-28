Ювілейний рок-фестиваль "Метелиця" присвячений групі "Кіно"

Молодіжний рок-фестиваль «Метелиця» відбудеться вдесяте у північному Криму, в місті Армянськ, 28 серпня.

Зазвичай він проходив взимку, але цього року, на честь ювілею, прийнято рішення додатково провести літній формат, повідомили УНІАН в прес-службі депутата Верховної Ради Криму Олександра ЛІЄВА, який є головою оргкомітету рок-фестиваля.

«Метелиця. Літній формат» буде тематичним.

Цього року фестиваль присвячено творчості Віктора Цоя і групи «Кіно». Музикантам запропоновано виконати будь-яку пісню відомої групи у власному аранжуванні.

У фестивалі візьмуть участь 10 рок-гуртів із 7 міст України.

Одним із завдань, яке ставлять перед собою організатори, - відкрити нові імена і підвищити творчий рівень молодих рок-музикантів.

Спеціальний гість «Метелиці» - група «Ундервуд» з Москви.

Вхід на «Метелицю» вільний.